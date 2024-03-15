Глава минздрава РК обеспокоен отставкой профессоров-медиков

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Министр здравоохранения и социального обеспечения РК Чо Гю Хон выразил «серьёзную обеспокоенность» по поводу решения профессоров медицинских вузов в массовом порядке уйти в отставку. Комитет по чрезвычайным ситуациям Корейской медицинской ассоциации объявил в конце прошлой недели, что профессора 16 медицинских вузов уйдут в отставку с 25 марта, поскольку система здравоохранения оказалась парализована забастовкой врачей-интернов. К массовым действиям против плана увеличения приёма в медицинские вузы присоединились в общей сложности более 90% из 13 тысяч врачей-интернов по всей стране. «Жителям страны будет трудно понять профессоров, которые оставят своих пациентов без медицинской помощи, не желая идти по пути диалога и компромисса»,- добавил министр. Он призвал профессоров сосредоточить усилия на том, чтобы убедить студентов возобновить занятия, а врачей-интернов вернуться в больницы, одновременно приняв участие в дискуссиях по улучшению системы здравоохранения. Чо Гю Хон выразил намерение встретиться с руководителями пяти крупнейших многопрофильных больниц и государственных медицинских учреждений.