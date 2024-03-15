РК и США договорились бороться с провокациями Пхеньяна

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18 марта в рамках проходящего в Сеуле Третьего саммита за демократию состоялась встреча министра иностранных дел РК Чо Тхэ Ёля и госсекретаря США Энтони Блинкена. Участники встречи обсудили ситуацию в регионе в свете ядерной и ракетной проблем Пхеньяна, а также региональные и глобальные проблемы. Как сообщили в южнокорейском внешнеполитическом ведомстве, Чо Тхэ Ёль и Энтони Блинкен осудили запуск Пхеньяном баллистических ракет, подтвердив общую цель полной денуклеаризации Северной Кореи. Они договорились продолжать сотрудничество, чтобы блокировать незаконное финансирование ядерной и ракетной программ, кибердеятельность Северной Кореи, отправку Пхеньяном рабочих за границу и перевалку очищенной нефти в открытом море. Кроме того, они отметили важность совместной борьбы с попытками Севера изменить межкорейскую границу в Жёлтом море. Участники встречиобсудили пути укрепления сотрудничества на мировой арене, в том числе, с Советом Безопасности ООН, «Большой семёркой» и Организацией Североатлантического договора (НАТО), приняли решение продолжить дискуссии на различных международных конференциях.