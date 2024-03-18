В РК сняты более 13 тысяч незаконных агитационных баннеров

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В период с 26 января по 29 февраля муниципальные службы сняли 13.082 агитационных баннера политических партий в 229 муниципальных единицах по всей стране. 86% из них находились на улицах крупных городов. Пересмотренный Закон о наружной рекламе, вступивший в силу 12 января, ограничивает количество баннеров двумя от каждой политической партии в одном административном округе площадью до 100 квадратных километров. В округах бо́льшей площади разрешено размещение до трёх баннеров. Баннер не может быть размещён на одном месте более 15 дней. Их запрещено вывешивать возле школ и объектов пожаротушения. У пешеходных переходов и автобусных остановок, где может быть перекрыт обзор пешеходам или водителям транспортных средств, баннеры должны размещаться на высоте более 2,5 метров. 64% баннеров были сняты из-за превышения 15-дневного лимита на размещение, 17% из-за нарушений требования по высоте, а 9% из-за размещения в запрещённых местах. Между тем, дорожно-транспортных происшествий, связанных с ними, не зафиксировано. Проверка правильности размещения баннеров политических партий будет продолжена по 27 марта включительно. С 28 марта, когда начнётся 14-дневный период официальной агитационной кампании, можно будет размещать только агитацию за отдельных кандидатов.