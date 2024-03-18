Россия готовится переговорам с РК по проекту ITER

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Российские и южнокорейские специалисты в ближайшее время начнут обсуждение деталей испытаний инновационного российского материала для первой стенки термоядерного реактора будущего ITER, который строится во Франции силами мирового сообщества. В соответствии с ранее заключёнными договорённостями, испытания будут проведены в РК. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на директора Российского проектного центра ITER Анатолия Красильникова. Он напомнил, что материал первой стенки термоядерного реактора должен отвечать семи требованиям, среди которых жаростойкость, прочность, теплопроводность и электропроводность. В основе реактора ITER - технология токамак (тороидальная камера с магнитными катушками), разработанная в 1950-е годы в СССР. Цель проекта - продемонстрировать научную и техническую возможность получения термоядерной энергии для мирных целей.