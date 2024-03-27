Пхеньян не заинтересован в диалоге с Сеулом

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Пхеньян не заинтересован в каком-либо диалоге с Сеулом. Об этом заявил 26 марта на Конференции по разоружению советник миссии КНДР при отделении ООН в Женеве Чу Ён Чхоль в ответ на критику со стороны ряда стран, в том числе, США, Франции, Японии. Они заявили, что ядерная и ракетная программы Пхеньяна нарушают резолюции Совета Безопасности ООН. КНДР никогда не признавала эти резолюции, а Северу необходим мощный ядерный потенциал для сохранения собственной безопасности. При этом Сеул проводит бесчисленные военные учения и способствует размещению стратегических вооружений США в регионе Корейского полуострова, тем самым приближая войну,- подчеркнул северокорейский представитель. В ответ советник южнокорейской миссии Ким Иль Хун заявил, что резолюции Совета Безопасности имеют обязательную юридическую силу для всех государств-членов ООН. Стремление Пхеньяна к наращиванию вооружений лишь ослабит его безопасность,- добавил южнокорейский представитель.