24 мая южнокорейская женская группа NewJeans представит новый сингл, в который войдут четыре трека – песни How Sweet и Bubble Gum, а также их инструментальные версии. Об этом сообщило 27 марта продюсерское агентство ADOR. Известно, что Bubble Gum впервые выйдет в апреле в качестве песни для рекламного видео и одной телевизионной программы в Японии. 21 июня в продажу поступит японский сингл с песнями Supernatural, Right Now и их инструментальными версиями. Агентство ADOR планирует одновременно распространять японский сингл в РК и на мировом музыкальном рынке. NewJeans готовится выпустить новый альбом во второй половине этого года, а в следующем году планирует мировое турне.