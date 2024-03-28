В Сеуле бастуют водители автобусов

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28 марта с 4 часов утра профсоюз водителей автобусов Сеула начал забастовку. На маршруты не вышли 7.200 автобусов. Решение о забастовке было принято после того, как руководство профсоюза не смогло договориться с руководством Ассоциации операторов автобусных перевозок о повышении зарплаты водителей. Профсоюз требует повысить зарплату на 12,7%, урегулировать систему дополнительных выплат и отменить дискриминацию в оплате труда для водителей, которые продолжают работать по контракту после наступления пенсионного возраста. Операторы предлагают повысить зарплату на 6,1%, но профсоюз не согласен с данным предложением. Переговоры продолжаются. Для того, чтобы минимизировать неудобства для пассажиров, увеличена частота движения поездов метрополитена, а его работа продлена до двух часов ночи. Администрации 25 районов ввели временные автобусные маршруты для быстрой доставки пассажиров к станциям метро. Движение автобусов, соединяющих города провинции Кёнгидо с Сеулом, а также внутрирайонных автобусов осуществляется в обычном режиме.