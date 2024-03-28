РК и США ввели санкции против граждан КНДР и компаний третьих стран

27 марта США ввели санкции в отношении шести граждан Северной Кореи и двух организаций третьих стран, причастных к финансированию программ Пхеньяна по созданию оружия массового уничтожения. Одновременно РК ввела санкции в отношении четырёх из шести северокорейцев и тех же двух организаций. Как отмечается в сообщении министерства финансов США, среди лиц, попавших под санкции, два представителя банка Tanchon и один представитель банка Kumgang в Китае, по одному представителю банков Daesong и Jinmyong в России, а также сотрудник компании Pioneer Bencont Star Real Estate из Объединённых Арабских Эмиратов. Объектами санкций стали две компании, связанные с северокорейской компанией Chinyong, которая работает в сфере информационных технологий. Это общество с ограниченной ответственностью «Алис», зарегистрированное во Владивостоке, и Pioneer Bencont Star Real Estate из ОАЭ.