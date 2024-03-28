Пхеньян может готовиться к запуску разведывательного спутника

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Северная Корея может готовиться к запуску второго разведывательного спутника, хотя признаков того, что запуск состоится в ближайшее время, нет. Об этом сообщил 28 марта журналистам представитель Объединённого комитета начальников штабов вооружённых сил РК полковник Ли Сон Чжун. Он напомнил, что разведывательные органы РК и США тесно сотрудничают в отслеживании военной деятельности Северной Кореи, не предоставив дополнительных подробностей. В ноябре прошлого года Пхеньян успешно вывел на орбиту свой первый военный разведывательный спутник, пообещав запустить в этом году ещё три таких спутника. Ранее на этой неделе американский информационный портал 38 North, специализирующийся на Северной Корее, сообщил, что часть космодрома Сохэ в районе деревни Тончхан-ни уезда Чхольсан-гун провинции Пхёнан-Пукто покрыта сверху неким материалом синего цвета. Оно может быть предназначено для того, чтобы скрыть от американских спутников работы, ведущиеся на космодроме.