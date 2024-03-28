Пхеньян может прекратить действие Базового соглашения с Сеулом

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На следующей сессии Верховного народного собрания Северной Кореи может быть прекращено действие Соглашения о примирении, ненападении, обменах и сотрудничестве между Югом и Севером от 1991 года. Его называют также межкорейским базовым соглашением. Об этом сообщили 28 марта в министерстве по делам воссоединения РК. В соответствии с базовым соглашением, межкорейские связи определялись как «особые отношения», сформировавшиеся в процессе стремления к воссоединению, а не как отношения между государствами. В январе этого года северокорейский лидер Ким Чон Ын призвал пересмотреть Конституцию КНДР, чтобы определить Южную Корею как «главного врага» и закрепить обязательство «полностью оккупировать» её территорию в случае войны. В феврале Пхеньян прекратил действие межкорейских соглашений об экономическом сотрудничестве. На предстоящей сессии из конституции могут быть убраны положения, связанные с мирным воссоединением, и заново определены территориальные границы страны. Недавно Пхеньян удалил изображение Корейского полуострова со своих основных сайтов и исключил фразу о единой Корее из текста государственного гимна.