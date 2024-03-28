Китайская часть горы Пэктусан признана глобальным геопарком ЮНЕСКО

Photo : YONHAP News

Китайская часть горы Пэктусан стала одним из 18 объектов, внесённых в Список глобальных геопарков ЮНЕСКО. Как отмечено в сообщении Исполнительного совета организации от 28 марта, «глобальный геопарк ЮНЕСКО Гора Чанбайшань (китайское название горы Пэктусан), расположенный на юго-востоке провинции Цзилинь, является своего рода площадкой для изучения вулканов под открытым небом. В нём можно увидеть выдающиеся формы рельефа и разнообразные виды горных пород, являющиеся свидетельством серьёзных вулканических извержений многофазного характера. Так называемое «извержение тысячелетия», произошедшее около тысячи лет назад и ставшее одним из самых мощных за всю современную историю, имело долгосрочные последствия и привело к образованию крупных залежей пирокластических пород международного значения». Статус «Глобальный геопарк» был учреждён в 2015 году. Его присвоение свидетельствует о международном признании значимости объекта геологического наследия. В настоящее время насчитывается в общей сложности 213 геопарков в 48 странах. Гора Пэктусан - самая высокая вершина Корейского полуострова. Она находится на границе между Северной Кореей и Китаем.