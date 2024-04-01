Пхеньян продолжит запуски разведывательных спутников

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Успешный запуск в прошлом году разведывательного спутника «Маллигён-1» позволил существенно повысить уровень обороноспособности Северной Кореи. В этой связи на текущий год запланированы ещё несколько запусков. Как сообщило 1 апреля агентство ЦТАК, об этом заявил заместитель директора Национального управления аэрокосмических технологий Северной Кореи Пак Кён Су. Заявление прозвучало после того, как на прошлой неделе южнокорейский военный источник сообщил, что космодром в деревне Тончхан-ни уезда Чхольсан-гун провинции Пхёнан-Пукто накрыт защитным экраном. Это может свидетельствовать о подготовке к запуску очередного спутника. Северная Корея прилагает усилия для активного использования спутниковых данных в таких областях как сельское хозяйство и предотвращение стихийных бедствий,- добавил Пак Кён Су. В прошлом году северокорейский лидер Ким Чон Ын сообщил, что в 2024 году в Северной Корее будут выведены на орбиту ещё четыре разведывательных спутника.