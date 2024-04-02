КНДР испытала новую БРСД с гиперзвуковой боеголовкой

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2 апреля в Северной Корее состоялся успешный испытательный пуск новой баллистической ракеты средней дальности (БРСД) «Хвасон-16» с гиперзвуковой боеголовкой. Об этом сообщило агентство ЦТАК, отметив, что испытаниями руководил лидер Северной Кореи Ким Чон Ын, который назвал ракету «Хвасон-16» «мощным стратегическим наступательным оружием». Дальность полёта ракеты составила 1 тысячу километров при максимальной высоте полёта 101,1 км, которая была изменена до 72,3 км. Боеголовка ракеты точно поразила заданную цель в Восточном море. В настоящее время все северокорейские ракеты являются твёрдотопливными и способными нести ядерную боеголовку,- говорится в сообщении. Гиперзвуковую ракету трудно перехватить существующими средствами противоракетной обороны. Она движется со скоростью не менее 5 Маха, то есть, в пять раз выше скорости звука, и спроектирована так, чтобы маневрировать на непредсказуемых траекториях полёта и летать на малых высотах.