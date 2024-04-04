Искусственный интеллект повысит уровень жизни в РК

Photo : KBS News

Широкое внедрение технологий искусственного интеллекта в РК позволит в течение трёх лет получить экономический эффект, оцениваемый в 300 трлн вон (220 млрд долларов) в год. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведённого министерством науки и информационно-коммуникационных технологий и глобальной консалтинговой компанией Bain & Company. Внедрение технологий искусственного интеллекта в сферы производства, медицины и финансов только в 2026 году даст экономический эффект на сумму 310 трлн вон. 123 трлн вон (91 млрд долларов) составят продажи новых товаров с применением искусственного интеллекта. Благодаря автоматизации и оптимизации производственных процессов, производственные издержки сократятся на 187 трлн вон (139 млрд долларов). Искусственный интеллект даст возможность преодолеть структурные ограничения, вызванные замедлением темпов роста экономики, низкой рождаемостью и старением общества.