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РК и США проведут регулярные переговоры по обороне

Write: 2024-04-08 11:58:43Update: 2024-04-08 12:00:54

РК и США проведут регулярные переговоры по обороне

11 апреля в Вашингтоне состоится 24-й раунд южнокорейско-американского диалога о совместной обороне (KIDD), в ходе которого предстоит обсудить пути укрепления сотрудничества в области совместной безопасности, а также сдерживание угроз со стороны Северной Кореи. В переговорах примут участие заместитель министра обороны РК по политическим вопросам Чо Чхан Нэ, помощник министра обороны США по вопросам безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе Эли Ратнер и исполняющий обязанности заместителя помощника министра обороны по Восточной Азии Эндрю Винтерниц. Данная встреча  рассматривается как часть подготовки к третьему заседанию консультативной группы по ядерной безопасности (NCG), на котором будут выработаны руководящие принципы обмена информацией, процедуры консультаций по ядерному кризису и работа канала связи на уровне лидеров стран в режиме реального времени. 
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