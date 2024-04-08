РК и США проведут регулярные переговоры по обороне

11 апреля в Вашингтоне состоится 24-й раунд южнокорейско-американского диалога о совместной обороне (KIDD), в ходе которого предстоит обсудить пути укрепления сотрудничества в области совместной безопасности, а также сдерживание угроз со стороны Северной Кореи. В переговорах примут участие заместитель министра обороны РК по политическим вопросам Чо Чхан Нэ, помощник министра обороны США по вопросам безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе Эли Ратнер и исполняющий обязанности заместителя помощника министра обороны по Восточной Азии Эндрю Винтерниц. Данная встреча рассматривается как часть подготовки к третьему заседанию консультативной группы по ядерной безопасности (NCG), на котором будут выработаны руководящие принципы обмена информацией, процедуры консультаций по ядерному кризису и работа канала связи на уровне лидеров стран в режиме реального времени.