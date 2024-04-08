AMRO: Экономика РК вырастет в 2024 году на 2,3%

Центр макроэкономических исследований АСЕАН+3 (AMRO) прогнозирует, что экономика РК вырастет в этом году на 2,3% за счёт роста экспорта. Как сообщили в министерстве планирования и финансов РК, центр дал такую оценку в своём региональном отчёте, отметив, что восстановление полупроводникового сектора будет стимулировать экспорт и экономический рост в целом. Ожидается, что инфляция составит в этом году 2,5%, что на 1,1% меньше, чем в 2023 году. В отчёте центра говорится, что общий экономический рост стран АСЕАН+3 составит в этом году 4,5%, а инфляция достигнет 4,3%. Неопределённость в региональной экономике остаётся высокой, поскольку она сталкивается с такими проблемами как геополитические риски, рост цен на сырьё и медленное восстановление китайской экономики,- говорится в отчёте AMRO. В качестве долгосрочных рисков в отчёте названы старение населения, изменение климата и геополитические проблемы. Центр, базирующийся в Сингапуре, создан в 2011 году для содействия макроэкономической и финансовой стабильности в азиатском регионе.