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Правительство РК решительно протестует против несправедливых территориальных притязаний японского правительства на острова Токто в Восточном море, которые исторически, географически и согласно международному праву являются южнокорейской территорией. Об этом заявил 16 апреля представитель министерства иностранных дел РК Им Су Сок. Таким образом официальный Сеул прокомментировал содержание Синей книги по дипломатии за 2024 год, которую представила Кабинету министров Японии глава внешнеполитического ведомства Йоко Камикава. В документе утверждается, что самые восточные территории РК, над которыми Сеул сохраняет эффективный контроль, разместив там вооружённые силы, якобы являются территорией Японии исторически и согласно международному праву. Подобные утверждения никоим образом не влияют на суверенитет РК над островами, которые являются неотъемлемой частью территории РК,- добавил Им Су Сок.