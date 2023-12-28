Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей

Korean
Поиск новостей

Русский

About KBS Go to KBS
Go Top

Политика

РК выступила против притязаний Японии на острова Токто

Write: 2024-04-16 10:32:22Update: 2024-04-16 11:38:26

РК выступила против притязаний Японии на острова Токто

Photo : YONHAP News

Правительство РК решительно протестует против несправедливых территориальных притязаний японского правительства на острова Токто в Восточном море, которые исторически, географически и согласно международному праву являются южнокорейской территорией. Об этом заявил 16 апреля представитель министерства иностранных дел РК Им Су Сок. Таким образом официальный Сеул прокомментировал содержание Синей книги по дипломатии за 2024 год, которую представила Кабинету министров Японии глава внешнеполитического ведомства Йоко Камикава. В документе утверждается, что самые восточные территории РК, над которыми Сеул сохраняет эффективный контроль, разместив там вооружённые силы, якобы являются территорией Японии исторически и согласно международному праву. Подобные утверждения никоим образом не влияют на суверенитет РК над островами, которые являются неотъемлемой частью территории РК,- добавил Им Су Сок. 
Список

Новости по этой теме

Рекомендуем

Close

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >