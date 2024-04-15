РК теряет позиции в сфере искусственного интеллекта

Photo : YONHAP News

В прошлом году в РК не разработано ни одной новой модели искусственного интеллекта, а специалисты в этой области уезжают за рубеж. Об этом говорится в докладе AI Index, опубликованном 15 апреля отраслевым институтом при Стэндфордском университете. Между тем, в 2022 году на 100 тысяч человек населения РК приходились 10,26 патента, связанных с искусственным интеллектом, что являлось на тот период максимальным показателем среди стран, учитываемых индексом. На втором месте Люксембург (8,73), на третьем США (4,23), на четвёртом Япония (2.53). В то время как в прошлом году в РК не было разработано ни одной фундаментальной модели в данной области, в США были созданы 109 моделей. Далее следуют Китай – 20 и Великобритания – 8. По объёму частных инвестиций в сфере искусственного интеллекта РК находится на девятом месте в мире с показателем 1 млрд 400 млн долларов. На первом месте США - 67 млрд 200 млн долларов, на втором Китай - 7 млрд 260 млн долларов.