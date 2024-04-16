Состоялась первая встреча министров финансов РК, США и Японии

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Министры финансов РК, США и Японии «серьёзно обеспокоены» резким обесцениванием корейской воны и японской иены по отношению к доллару. Об этом говорится в совместном заявлении, которое приняли 17 апреля министр планирования и финансов РК Чхве Сан Мок, министр финансов США Джанет Йеллен и министр финансов Японии Суничи Судзуки. Первые трёхсторонние переговоры глав финансовых ведомств состоялись в рамках проходящих в Вашингтоне совещаний министров финансов и глав центральных банков «Большой двадцатки». Они договорились взять ситуацию на валютных рынках в своих странах под особый контроль и наладить оперативный обмен информацией в соответствии с действующими обязательствами в рамках «Большой двадцатки». Участники встречи отметили необходимость сотрудничества в целях содействия устойчивому экономическому росту и финансовой стабильности. Они подчеркнули важность сотрудничества для преодоления уязвимостей цепочки поставок и предотвращения возможного вреда от нерыночной экономической практики других стран.