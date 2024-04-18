Пхеньян подверг критике азиатскую поездку посла США в ООН

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Северная Корея подвергла критике посла США в ООН Линду Томас-Гринфилд, назвав её визит в РК и Японию попыткой «оживить ослабленный санкционный режим». В конце марта Совет Безопасности ООН не смог продлить мандат группы экспертов, наблюдающих за соблюдением санкций против Северной Кореи из-за вето России. «Нынешний вояж Томас-Гринфилд в Азию – это всего лишь визит попрошайки, которая с помощью младших союзников пытается оживить ослабленные незаконные санкции и давление на КНДР»,- говорится в заявлении заместителя министра иностранных дел КНДР Ким Сон Гёна, опубликованном 19 апреля агентством ЦТАК. Для американской дипломатии и Совета Безопасности ООН сейчас наиболее актуальной проблемой является ситуация на Ближнем Востоке. Безопасность Израиля, «ближайшего американского союзника - находится под вопросом, тем не менее постпред США при ООН наносит визит в Азию», - говорится в заявлении.