COVID-19 переводится в разряд эндемических заболеваний

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С 1 мая COVID-19 перейдёт в РК в разряд эндемических заболеваний, поскольку уровень опасности будет понижен со второго «тревога» до самого низкого «обеспокоенность». Таким образом, спустя четыре года после вспышки инфекции страна полностью вернётся к допандемической стадии. Как сообщили в центральном штабе по противодействию стихийным бедствиям и катастрофам, нынешняя эпидемическая ситуация стабильна, с низким уровнем смертности и отсутствием опасных вариантов заболевания. Будут отменены все оставшиеся карантинные меры, такие как ношение масок в медицинских учреждениях, и пятидневный карантин. Правительство больше не будет покрывать расходы на тестирование на COVID-19, госпитализацию тяжелобольных пациентов и медикаментозное лечение заболевших. Вакцинация против коронавируса будет бесплатной только для групп высокого риска, то есть, для людей в возрасте старше 65 лет и с ослабленным иммунитетом.