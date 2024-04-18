МВФ: Замедление роста экономики КНР – риск для стран Азии

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Большим риском для РК и других стран Азиатско-Тихоокеанского региона станет в этом году замедление темпов роста экономики Китая. Об этом заявил 18 апреля на брифинге директор Азиатско-Тихоокеанского департамента Международного валютного фонда Кришна Шринивасан. Он напомнил, что МВФ прогнозирует экономический рост Азиатско-Тихоокеанского региона на этот год на уровне 4,5%. Недавно прогноз был повышен на 0,3%. Что касается конкретно РК, то там ситуация лучше, чем в других странах региона, за счёт роста экспорта на фоне высокого спроса на полупроводники. У РК пока нет причин для опасений о возможных отрицательных последствиях резких перепадов валютного курса на фоне ослабления южнокорейской воны,- отметил Кришна Шринивасан. Эту позицию он объяснил ограниченным несоответствием валют и подконтрольным уровнем инфляции. Под несоответствием валют понимается разница между долгом в иностранной валюте и валютными активами. Кришна Шринивасан также отметил, что страны Азии должны уделить больше внимания внутренней экономической ситуации, не зацикливаясь на действиях Федеральной резервной системы США.