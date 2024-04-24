РК запустила сверхмалый наблюдательный спутник

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24 апреля по корейскому времени в космос был запущен первый южнокорейский сверхмалый спутник, созданный на основе отечественных технологий. Пуск состоялся в 7:32 по корейскому времени с частного космодрома Rocket Lab на полуострове Махия на восточном побережье Северного острова Новой Зеландии с использованием ракеты «Электрон». Данный аппарат, относящийся к категории малых спутников до 100 кг, будет осуществлять наблюдение за поверхностью Земли при помощи электронно-оптической камеры с высоты 500 км на солнечно-синхронной орбите. Согласно плану, в космос будут выведены ещё 10 аппаратов. Таким образом с 2027 года 11 спутников сформируют сеть наблюдательных спутников. Пять аппаратов, как ожидается, будут выведены на околоземную орбиту в июне 2026 года, а ещё пять - в сентябре 2027 года. Группа спутников получит возможность более трёх раз в день проводить съёмку Корейского полуострова, осуществляя круглосуточное наблюдение за регионом. В данном проекте, рассчитанном на период с мая 2020 года по декабрь 2027 года, принимают участие Корейский институт аэрокосмических исследований (KARI) и частная компания Satrec Initiative. Общая сумма финансирования составила 231,5 млрд вон (170 млн долларов).