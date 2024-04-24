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23 апреля в нью-йоркском районе Манхэттен прошла ярмарка "K-Tourism Road Show" под эгидой министерства культуры, спорта и туризма РК и Национальной организации туризма Кореи. В ней участвовали местные туристические агентства, СМИ, авиакомпании и туристические венчурные компании. Они провели консультации по вопросам продвижения туристических программ с целью привлечения иностранных туристов в РК. В тот же день два американских турагентства Romote Lands и GTT были удостоены специальной награды Национальной организации туризма Кореи за привлечение туристов из Северной и Южной Америки, а также разработку различных туров, посвященных корейской культуре. Кроме того, посетители мероприятия могли насладиться выступлением именитого корейского музыканта и композитора Ли Бён У, K-pop танцами и традиционной корейской музыкой в живом исполнении. По словам представителя Национальной организации туризма Кореи Чо Хи Чжин, туристическая база США под влиянием корейской культуры сегодня снова активна. "Чтобы еще больше расширить ее, мы продолжим развивать всесторонний маркетинг, разрабатывая тематические продукты, ориентированные как на пожилых людей, так и на молодежь", - добавила она.