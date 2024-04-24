Мэрия Сеула развивает инфраструктуру реки Ханган

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24 апреля мэрия Сеула представила общий план масштабного расширения инфраструктуры на реке Ханган. Он подразумевает открытие отелей и офисных зданий на воде, создание пространства для катания на водных лыжах и многого другого. План будет реализован в рамках проекта Great Hangang Project, стартовавшего в марте прошлого года с целью развития реки Ханган. В мэрии указали, что река слабо задействована в городской инфраструктуре и в решении этой проблемы нужно активизировать усилия. Ежегодно парки на реке Ханган посещают до 69 млн. человек, но услугами, связанными непосредственно с рекой, пользуются лишь около 900 тыс. человек. В этой связи представлен план по созданию к 2030 году надводного отеля и офисных площадок. Отель, как ожидается, будет построен в деловом районе Ёыйдо. В этом году проект пройдёт процедуру технико-экономического обоснования, а в следующем году из числа профильных компаний будут отбираться непосредственные участники. Предполагается, что строительство объектов начнется в 2026 году. Также представлен план создания надводного культурного пространства Food Zone. Это будет ресторанная зона с концертной площадкой. Объект сможет вместить до 2.400 человек одновременно. Более того, в общий план входит организация пространства для катания на водных лыжах и открытие для всех желающих площадки для виндсёрфинга в парке Ттуксом. Вместе с тем, к 2030 году вместимость причалов вдоль реки будет увеличена со 130 до 1.000 единиц речного транспорта.