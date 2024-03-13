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В мире

РК и США отрабатывают противодействие угрозам КНДР в космосе

Write: 2024-04-24 13:27:26Update: 2024-04-24 14:27:36

РК и США отрабатывают противодействие угрозам КНДР в космосе

Photo : YONHAP News

РК и США проводят совместные учения по противодействию различным угрозам со стороны КНДР в космическом пространстве. В них принимают участие эскадрилья космических операций ВВС РК и Космические силы США (USSFK). На их основе сформирована объединённая группа космических операций, которая впервые принимает участие в ежегодных крупномасштабных совместных учениях ВВС Korea Flying Training (KFT). Данные учения проводятся с 12 по 26 апреля. Они включают отработку боевых операций по нанесению ударов по противнику, осуществление наблюдения, а также выполнение транспортных задач. Объединённая группа космических операций отрабатывает противодействие помехам для работы GPS со стороны условного противника. Отыгрывается сценарий, по которому СК создает помехи спутниковой связи и системе GPS. Военные РК и США проводят обмен данными о координатах целей, которые могут быть источником помех.
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