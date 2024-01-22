Юн Сок Ёль: Расходы на развитие космоса будут увеличены

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Расходы на развитие космоса будут увеличены, и к 2027 году они превысят 1,5 триллиона вон (1 млрд 150 млн долларов) в год. Об этом заявил президент РК Юн Сок Ёль, выступая 13 марта на презентации Корейского кластера космической промышленности в штаб-квартире Корейской аэрокосмической корпорации в Сачхоне провинции Кёнсан-Намдо. Кластер включает провинции Чолла-Намдо, где расположены предприятия-производители ракет-носителей, Кёнсан-Намдо, где производятся спутники, и город Тэчжон, в котором сосредоточены научно-исследовательские учреждения. Глава государства отметил, что «космос имеет безграничные возможности и открывает дорогу на огромные рынки». Он обещал увеличить поддержку стартапов, занятых в космической сфере, чтобы они могли вырасти в глобальные компании. «Космическая отрасль является двигателем будущего роста, который повышает конкурентоспособность существующих отраслей и создаёт новые отрасли»,- подчеркнул Юн Сок Ёль. Он добавил, что до 2045 года она привлечёт частные инвестиции на сумму более 100 триллионов вон (76 млрд долларов) и создаст более 250 тысяч качественных рабочих мест.