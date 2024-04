24-го апреля стало известно, что американские сетевые магазины Five Below и Miniso стали официальными дистрибьютерами кукурузных чипсов "Ккобук Чхип" или "Turtle Chips" южнокорейской продуктовой компании Orion. В последнее время они пользуются большой популярностью среди американской молодежи. "Ккобук Чхип" стал первым корейским снеком, который можно будет найти на прилавках всех 1.598 магазинов Five Below и 52 магазинах Miniso в США . Кроме того, с этого года чипсы поставляются в закусочные для сотрудников корпораций Google и Netflix. До этого момента "Ккобук Чхип" можно было купить в супермаркетах Costco и Sam's Club. Ожидается, что в этом году расширение сети торговых точек приведет к росту объема продаж в США и прибыль достигнет 20 млрд. вон (14,6 млн долларов). Американские покупатели смогут попробовать 9 вкусов чипсов: это "кукурузный суп", "острый вкус", "морскими водоросли ким", "шоколадный чуррос" и др. В первой половине этого года планируется начать продажу "Ккобук Чхип" и в магазинах Costco в Мексике. Orion также рассматривает возможность создания местного завода по производству снека, если годовой объем продаж в США превысит 40 млрд. вон (29,2 млн долларов). Чипсы уже продаются в 23 странах мира, включая Австралию, Великобританию и Японию, а в Китае, Вьетнаме и Индии находятся заводы по их производству.