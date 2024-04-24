РК будет повышать уровень финансового рынка

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Правительство РК намерено повысить уровень финансового рынка страны с тем, чтобы обеспечить условия совместного развития граждан и бизнеса. Для этого власти примут меры по широкому упразднению регулирующих правил, не соответствующих мировым стандартам. Об этом говорится в поздравительной речи президента РК Юн Сок Ёля по случаю 25-го Сеульского международного финансового форума «2024 FIND», который проходит на тему «Финансовый союз и новый финансовый порядок». По его словам, правительство пересмотрит налоговую систему, чтобы позволить отечественнному рынку капитала сделать новый рывок. Также были анонсированы меры поддержки «компаний, работающих над повышением своей ценности». Глава государства отметил важность сотрудничества и тесного взаимодействия в реагировании на изменения на мировом финансовом рынке. Правительство, по его словам, будет круглосуточно следить за ситуацией на рынке, поддерживая его стабильность и применяя своевременные и решительные меры.