263 сахалинских соотечественника вернутся в РК

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263 сахалинских корейца и члены их семей, попавшие на Сахалин в результате принудительной трудовой мобилизации в годы японского протектората, в этом году вернутся в Республику Корея навсегда. Об этом 26 апреля сообщили в Управлении по делам зарубежных соотечественников. 78 человек прибудут в страну группами 27 апреля и 11 мая на пароме из Владивостока через порт Тонхэ в провинции Канвондо. Остальные приедут в страну отдельно в соответствии со своим графиком. Все вновь прибывшие будут расселены по запланированным регионам страны. Специальный центр поддержки при Корейском Красном Кресте окажет им поддержку в адаптации. Сахалинские соотечественники получат выплаты для покрытия расходов на перелёт, аренду жилья и проживание. С начала 1990-х годов в РК вернулись 5.086 сахалинских соотечественников. Около 3 тыс. из них до сих пор проживают в стране. Председатель Управления по делам зарубежных соотечественников Ли Ги Чхоль заявил: «Мы осознаем всю боль, которую пережили наши сахалинские соотечественники в прошлом, поэтому постараемся сделать все возможное для их комфортного проживания в РК».