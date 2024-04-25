РК изменит систему страхования пациентов с COVID-19

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В связи со снижением уровня угрозы коронавируса правительство РК изменит систему страхового покрытия с ориентиром на пациентов, имеющих соответствующие симптомы. Кроме того, власти намерены усилить страховую поддержку рожениц и новорождённых, находящихся в группе риска. Эти вопросы вошли в повестку 9-го заседания комитета по страховой политике, состоявшегося 25 апреля. В мае уровень угрозы коронавируса будет снижен со степени «осторожность» до «бдительность». В этой связи страховое покрытие будет касаться случаев диагностирования и лечения пациентов с характерными симптомами. То есть, страховка перестанет покрывать расходы на госпитализацию в отдельных карантинных палатах, а также на проведение теста для постояльцев уязвимых объектов, лиц, не имеющих симптомов, близких пациента и сиделок. Страховка на проведение теста будет работать относительно лиц с симптомами, пациентов отделений неотложной помощи и реанимации, а также домов престарелых в регионах, уязвимых с точки зрения доступности медицины. Помимо этого, власти продвигают четыре главных направления в вопросе медицинского обеспечения – предоставление базовых медуслуг и приемлемой компенсации, снижение поляризации в доступе к медуслугам и сохранение устойчивого финансового баланса в страховании здоровья. В рамках соответствующих мер около 1,2 трлн вон (871 млн долларов) будет выделено для поддержки рожениц и новорождённых. Они будут получать финансовую поддержку в случае лечения и госпитализации при осложнениях.