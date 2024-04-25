В США распределены крупные субсидии для производителей чипов

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Крупнейший в США производитель полупроводников Micron Technology в рамках Закона о чипах получит субсидии в размере 6,1 млрд долларов. 25 апреля в Белом доме и министерстве торговли США сообщили о решении выделить средства для Micron Technology в целях стимулирования строительства передовых предприятий по выпуску полупроводниковых компонентов на территории страны. Таким образом, распределение крупных средств, согласно вышеуказанному закону, завершилось. Компания Intel получит 8,5 млрд долларов, TSMC – 6,6 млрд долларов, южнокорейская компания Samsung Electronics – 6,4 млрд долларов. Micron Technology на четвёртом месте по размеру субсидии. Помимо этого, она сможет получить до 7,5 млрд долларов в форме льготных кредитов. В Белом доме отметили, что в ближайшие годы Micron Technology намерена привлечь 125 млрд долларов частных инвестиций на строительство четырёх новых предприятий в штате Нью-Йорк и одного в штате Айдахо. Это позволит создать более 70 тыс. рабочих мест. Отмечается, что проект Micron Technology позволит впервые за последние 20 лет вернуть в США производство новейших полупроводников.