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Корея: Юг-Север

КНДР испытала новый снаряд для РСЗО

Write: 2024-04-26 13:21:01Update: 2024-04-26 14:19:33

КНДР испытала новый снаряд для РСЗО

Photo : KBS News

25 апреля КНДР провела контрольно-проверочные стрельбы из реактивных систем залпового огня (РСЗО) калибра 240 мм, которые представляются как потенциальное средство нанесения ударов по столичному региону РК. Снаряды были произведены на новом оборонно-промышленном предприятии, действующем при Втором экономическом комитете. По данным агентства ЦТАК, в ходе испытаний были оценены характеристики полета снарядов, меткость и другие параметры. За стрельбами наблюдал северокорейский лидер Ким Чон Ын. По его словам, появление РСЗО калибра 240 мм, созданной с использованием новых технологий, приведет к укреплению потенциала артиллерийских сил. Северокорейская сторона часто упоминает о данной системе в своих угрозах превратить Сеул в «море огня». Ранее в феврале в КНДР сообщали о том, что Академия национальной обороны разработала новый управляемый снаряд для РСЗО калибра 240 мм.
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