КНДР испытала новый снаряд для РСЗО

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25 апреля КНДР провела контрольно-проверочные стрельбы из реактивных систем залпового огня (РСЗО) калибра 240 мм, которые представляются как потенциальное средство нанесения ударов по столичному региону РК. Снаряды были произведены на новом оборонно-промышленном предприятии, действующем при Втором экономическом комитете. По данным агентства ЦТАК, в ходе испытаний были оценены характеристики полета снарядов, меткость и другие параметры. За стрельбами наблюдал северокорейский лидер Ким Чон Ын. По его словам, появление РСЗО калибра 240 мм, созданной с использованием новых технологий, приведет к укреплению потенциала артиллерийских сил. Северокорейская сторона часто упоминает о данной системе в своих угрозах превратить Сеул в «море огня». Ранее в феврале в КНДР сообщали о том, что Академия национальной обороны разработала новый управляемый снаряд для РСЗО калибра 240 мм.