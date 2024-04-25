Голландский ветеран Корейской войны будет похоронен в Пусане

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Фердинанд Титалепта, покойный голландский ветеран Корейской войны, скончавшийся в июне прошлого года, будет похоронен в Мемориальном парке ООН в Пусане. Об этом 26 апреля объявило министерство по делам патриотов и ветеранов РК. Церемония встречи останков ветерана пройдет в зале прибытия второго терминала международного аэропорта Инчхон во второй половине дня 29 апреля, а церемонию захоронения проведет 2 мая посольство Нидерландов в РК. Фердинанд Титалепта участвовал в Корейской войне в составе подразделения Ванхойтс голландской армии в период с апреля 1953 года по апрель 1954 года. Он был участником многих сражений, в том числе и битвы при Мукконни, состоявшейся 26 июля 1953 года, за день до заключения Соглашения о перемирии. В 1984 году Фердинанд Титалепта был награжден медалью правительства Нидерландов. На данный момент в Мемориальном парке ООН захоронены останки 26 ветеранов Корейской войны из Великобритании, США, Нидерландов и Канады. Фердинан Титалепта станет 27-м зарубежным героем, похороненным в Пусане.