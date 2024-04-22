Встреча президента и главы оппозиции РК состоится 29 апреля

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Встреча президента РК Юн Сок Ёля и председателя крупнейшей оппозиционной Демократической партии Тобуро Ли Чжэ Мёна состоится в 2 часа дня 29 апреля. Такая договорённость была достигнута по итогам третьей рабочей встречи представителей сторон, состоявшейся 26 апреля. До этого длительное время стороны не могли договориться по этому вопросу. Место сдвинулось с мёртвой точки после того, как глава оппозиции пошёл на уступки, отказавшись от прежней позиции о необходимости предварительного согласования повестки с целью проведения результативной встречи. Ли Чжэ Мён заявил, что примет предлагаемый администрацией президента формат свободной встречи без ограничений и предварительных консультаций. В ходе двух рабочих встреч горячо обсуждались возможные темы переговоров президента и главы партии. Но 26 апреля Ли Чжэ Мён выразил готовность встретиться с Юн Сок Ёлем, отложив в сторону спорные моменты. В выступлении на заседании Высшего совета партии глава оппозиции заявил, что предпочел бы заранее обговорить сложные темы, но это оказалось не простой задачей. Поэтому он выразил намерение провести встречу как можно быстрее в целях экономии времени. Уже через 40 минут после этого заявления в администрации президента поприветствовали позицию Ли Чжэ Мёна. Стороны незамедлительно провели третью рабочую встречу, определив время переговоров.