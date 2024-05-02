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Политика

В РК усилят контроль над ценами и поддержку стратегических отраслей

Write: 2024-05-03 10:36:52Update: 2024-05-03 15:37:51

В РК усилят контроль над ценами и поддержку стратегических отраслей

Photo : YONHAP News

В структуре администрации президента РК будут созданы две рабочие группы, которые займутся  контролем над ценами и координацией работы стратегических промышленных отраслей, таких как производство полупроводников, автомобиле- и судостроение.  Об этом сообщил 2 мая начальник отдела национальной политики президентской администрации Сон Тхэ Ун, который будет координировать работу обеих рабочих групп.  Их основная цель - сохранить темпы экономического роста, используя ресурсы всех министерств и местных органов власти, а не только тех, которые связаны с экономическим блоком. Целевая группа по национальным стратегическим отраслям будет обеспечивать органичную поддержку секторам промышленности, оказывающим наибольшее влияние на национальную экономику. На полупроводниковую, автомобиле- и судостроительную промышленность приходится 23,5% всей обрабатывающей промышленности и 16% рабочих мест. 
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