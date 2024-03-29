Промышленное производство сократилось в марте в РК на 2,1%

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Как сообщили 30 апреля в Национальном статистическом управлении, промышленное производство в РК сократилось в марте на 2,1% по сравнению с предыдущим месяцем. Это первое сокращение данного показателя с октября прошлого года и максимальное с февраля 2020 года. Производство в горнодобывающей промышленности сократилось на 3,2%, в обрабатывающей - на 3,5%, в металлургической - на 10,6%, а в электронной - на 7,8%. Объём производства в строительстве сократился на 8,7% по сравнению с предыдущим месяцем. При этом сокращение в промышленном строительстве составило 9,5%, а в гражданском - 6,0%. Инвестиции в производственные мощности сократились на 6,6% по сравнению с предыдущим месяцем. Это самое большое снижение за последние восемь месяцев. Одновременно розничные продажи увеличились в марте на 1,6% по сравнению с предыдущим месяцем, главным образом, за счёт роста продаж автомобилей, продуктов питания и напитков.