Юн Сок Ёль подчеркнул роль глав дипмиссий в условиях глобального кризиса

Photo : YONHAP News

22 апреля в Сеуле прошел банкет в рамках ежегодного совещания глав диппредставительств РК за рубежом. В ходе торжественного ужина президент РК Юн Сок Ёль подчеркнул важность работы глав зарубежных миссий, призвав их сосредоточиться на дипломатии в сфере экономики и обеспечения интересов граждан страны. "Внешняя политика нынешнего правительства, соответствующая статусу одной из ключевых стран мира, уже принесла свои плоды. Это объявление Индо-Тихоокеанской стратегии, повышение уровня союза РК и США на основе взаимодействия в сфере ядерной безопасности, нормализация отношений с Японией, а также развитие трёхстороннего сотрудничества РК, США и Японии", – сказал он. Президент подчеркнул, что правительство стремится к объединению Корейского полуострова, которое сможет гарантировать полную свободу для северокорейского народа. Он призвал дипломатов высокого ранга за рубежом сделать все возможное для обеспечения защиты и поддержки северокорейских беженцев.