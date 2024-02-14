Юн Сок Ёль: Нельзя рисковать жизнью и здоровьем людей

Photo : YONHAP News

Врачи-интерны, которые являются основой сегодняшнего здравоохранения, и студенты-медики, которые являются надеждой здравоохранения будущего, не должны предпринимать коллективные действия, угрожающие жизни и здоровью людей. Об этом заявил президент РК Юн Сок Ёль, выступая 20 февраля на заседании правительства, особо отметив, что врачи откладывают некоторые операции для онкологических больных. Наряду с национальной и общественной безопасностью, защита жизни и безопасности людей является основной конституционной обязанностью, возложенной на правительство,- подчеркнул глава государства. Он отметил, что план правительства увеличить приём в медицинские вузы с 3.058 до 5.058 человек в год – это лишь первый этап, который не решит проблему нехватки врачей. В настоящее время количество врачей по отношению к численности населения является в РК одним из самых низких среди развитых стран. Правительство заявляет, что увеличение приёма в медицинские вузы необходимо для решения проблемы нехватки специалистов в таких областях как медицина катастроф, педиатрия, акушерство и неотложная помощь.