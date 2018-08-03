ريم سيه بوم: المترجم الطبي يجب أن يتحلى بالصبر والتفاهم





الآسنة/ لي سيه بوم، واسمها العربي "ريم" تعمل في مجال الترجمة الطبية، وقد ألفت أول كتاب في هذا المجال في كوريا لكي يكون مرجعا لزملائها المترجمين، وأيضا للطلاب الكوريين الدارسين للغة العربية.

وتقول "ريم" في مقابلة مع القسم العربي بالكي بي إس ورلد راديو إنها لم تكن تظن في البداية أنها قادرة على تحقيق هذا الإنجاز، لكنها ظلت تعد للكتاب على مدار خمس سنوات حتى أكملته، ووضعت فيه جزءا يعطي فكرة عامة عن الإسلام والمسلمين وكيفية التعامل مع المرضى العرب.

كما تشير "سيه بوم" إلى أن أبرز المشاكل التي يواجهها المترجمون الكوريون في مجال اللغة العربية، خاصة الترجمة الطبية، هي اختلاف وتنوع اللهجات العربية، مؤكدة على أن المترجم الطبي يجب أن يتحلى بالصبر والتفاهم.

وعن أكثر ما يعجبها في العالم العربي، تقول "لي سيه بوم" إنه اختلاط الثقافة التقليدية بالحضارة العصرية.

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