سيول تعرب عن أسفها لتفكيك بيونغ يانغ منشأة كورية جنوبية في كوم كانغ

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أعربت كوريا الجنوبية عن أسفها لتفكيك كوريا الشمالية منشأة حكومية كورية جنوبية في منتجع جبل كوم كانغ السياحي في أواخر شهر أبريل الماضي.وقال المتحدث باسم وزارة التوحيد الوطني الكورية الجنوبية "كو بيونغ سام" في موجز صحفي اليوم الجمعة إن كوريا الشمالية هدمت مبنى محطة الإطفاء داخل منتجع جبل كوم كانغ، وهو منشأة حكومية تابعة لكوريا الجنوبية، معربا عن أسف سيول الشديد إزاء تفكيك تلك المنشأة من جانب واحد.وأضاف أن الحكومة الكورية الجنوبية تحث الجانب الكوري الشمالي بشدة على التوقف فورا عن تدمير المنشآت الكورية الجنوبية في منتجع جبل كوم كانغ.وتقع محطة الإطفاء المفككة والتي كانت مكونة من طابقين، بجوار مركز لم شمل الأسر المشتتة بين الكوريتين، على مساحة تبلغ 4900 متر مربع، وقد انتهى العمل في بنائها يوم الثامن من شهر يوليو من عام 2008 بتكلفة بلغت 2.2 مليار وون من الميزانية الحكومية الكورية الجنوبية.