11 % زيادة في الصادرات الكورية في أول 20 يوما من أبريل

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شهدت قيمة الصادرات الكورية زيادة في العشرين يوما الأولى من شهر أبريل الجاري، بسبب زيادة حجم الصادرات من أشباه الموصلات والسيارات.ووفقا لتقرير صادر عن هيئة الجمارك الكورية اليوم الاثنين، بلغت قيمة الصادرات الكورية 35.8 مليار دولار خلال الفترة المذكورة، بزيادة نسبتها 11.1% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، كما زاد متوسط الصادرات اليومية بنسبة 11.1%.وأشار التقرير إلى أن حجم صادرات أشباه الموصلات سجل زيادة بنسبة 43%، فيما زاد حجم صادرات السيارات بنسبة 12.8%، بعد أن انخفض في شهري فبراير ومارس الماضيين.وحسب الدول، شهدت قيمة الصادرات الكورية زيادة لكل من الولايات المتحدة والصين، بينما انخفضت للاتحاد الأوربي نتيجة لتصاعد التوتر في مضيق هرمز.وبلغت قيمة الصادرات الكورية للولايات المتحدة 7 مليارات و228 مليون دولار في أول 20 يوما من أبريل، فيما بلغت 6 مليارات و870 مليون دولار للصين.أما قيمة الواردات فبلغت 38.5 مليار دولار خلال تلك الفترة، بزيادة نسبتها 6.1% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وهو ما أدى إلى عجز تجاري يبلغ مليارين و647 مليون دولار، لتسجل كوريا بذلك عجزا لـ10 أشهر متتالية.