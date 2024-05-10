كوريا الجنوبية والصين تناقشان الوضع الراهن في شبه الجزيرة الكورية

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اجتمع كبير المبعوثين النوويين في كوريا الجنوبية مع نظيره الصيني، على هامش اجتماعات الحوار الأمني لشمال شرق آسيا التي عقدت في اليابان، وذلك وسط زيادة التبادلات رفيعة المستوى بين البلدين.وقالت وزارة الخارجية الكورية إن مدير إدارة الشؤون النووية لكوريا الشمالية "لي جون إيل" قد التقى مع الممثل الصيني الخاص بشؤون شبه الجزيرة الكورية "ليو شياو مينغ" على هامش المشاركة في حوار التعاون متعدد الأطراف في شمال شرق آسيا، الذي عقد أمس الخميس في العاصمة اليابانية طوكيو، حيث ناقش معه الأوضاع الراهنة في شبه الجزيرة الكورية.ويقول المراقبون إنه على الأرجح قد طلب المسؤول الكوري الجنوبي من الجانب الصيني القيام بدور نشط في منع كوريا الشمالية من شن استفزازات، والالتزام بالعقوبات التي فرضها مجلس الأمن الدولي عليها.وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إجراء لقاء بين المبعوثيْن النوويين الكوري الجنوبي والصيني منذ شهرين، بعد اللقاء بينهما في شهر مارس الماضي في سويسرا.وجاء اللقاء الأخير قبل زيارة وزير الخارجية الكوري الجنوبي "تشو تيه يول" للصين في وقت لاحق من هذا الشهر، ووسط احتمال عقد قمة ثلاثية بين كوريا الجنوبية والصين واليابان في سيول.كما أجرى المبعوث النووي الكوري لقاء آخر مع المسؤولة الأمريكية عن شؤون كوريا الشمالية "جونغ باك" اليوم الجمعة، حيث تقاسم معها الآراء حول أهمية دور الصين في معالجة قضايا شبه الجزيرة الكورية، واستمرار التواصل مع الصين عبر مختلف القنوات.