اختطاف مواطن كوري في ليبيا:

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ذكرت وزارة الخارجية الكورية إن مواطنا كوريًا وثلاثة أشخاص من الفلبين تعرضوا لحادثة اختطاف في ليبيا منذ السادس من يوليو بواسطة مجموعة مسلحة ما تزال مجهولة الهوية. تم الإعلان عن ذلك عبر شريط فيديو صغير استمر لمدة دقيقتين و43 ثانية عبر منفذ إعلامي ليبي على شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك. أظهر الشريط رجلا في متوسط العمر عرَف نفسه بأنه كوري وطلب بلغة إنجليزية من الرئيس الكوري الجنوبي التدخل للإفراج عنه. أظهر الشريط كذلك مجموعة مسلحين يفترض إنها القوة الخاطفة تقف وراء الرجل. وحسب مسئول في وزارة الخارجية الكورية فقد قامت المجموعة المسلحة باختطاف الأربعة والسطو على ممتلكاتهم في مصنع مائي في جبل حسونة في جنوب غرب ليبيا. وحسب ناطق رسمي رئاسي فإن كوريا تقوم ومن خلال تواصل وتنسيق وثيق مع الجهات الليبية المسئولة والحكومة الفلبينية والسلطات الأمريكية من أجل تأمين سلامة وعودة المواطن الكوري الجنوبي. جاء ذلك التصريح بعد يوم من ورود الخبر في وسائل إعلام ليبية. أكد الناطق إن الحكومة والرئيس يتابعون عن كثب تطورات الحادثة بشكل مستمر وإن الرئيس قد أصدر توجيهاته لكافة الجهات المعنية في الدولة لحشد واستعمال كل قدراتها لإنقاذ المخطوف بأسرع ما يتيسر. أكد كذلك إن أوامر صدرت للوحدة الكورية الجنوبية المضادة للقرصنة والتي تجري حاليا عمليات استطلاع في خليج عدن للتوجه نحو السواحل الليبية لاتخاذ ما تراه من إجراءات لازمة. قال أيضا إن الحكومة تجري تحريات للتحقق من هوية المختطفين وتأمين سلامة عودة المواطن المختطف والذي بدا من خلال شريط الفيديو بحالة صحية طبيعية وأعرب عن تصميم الحكومة لعمل كل ما يلزم لتطمين ذويه .