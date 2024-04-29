توقعات بارتفاع أسعار الطعام خارج المنازل في كوريا خلال شهر مايو

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من المتوقع أن ترتفع أسعار تناول الطعام خارج المنازل في كوريا خلال شهر مايو نتيجة لارتفاع أسعار المواد الغذائية الشعبية التي يتم تناولها في الخارج.ووفقا لبيانات صادرة عن وكالة المستهلك الكورية أمس الأحد، ارتفع متوسط سعر ثمانية أصناف غذائية شعبية في سيول بنسبة تصل إلى 7% في شهر مارس مقارنة بالعام الماضي.وقد شهدت معكرونة الحنطة السوداء الباردة، "نينغ ميون"، أكبر نمو بنسبة وصلت إلى 7.2%، مع ارتفاع متوسط سعر وعاء المعكرونة إلى أحد عشر ألفا و462 وون، في حين ارتفع سعر الكيمباب بمقدار 6.4% ليصل إلى ثلاثة آلاف و323 وون. كما ارتفع متوسط أسعار "كيمتشي تشي غيه" و"جاجانغ ميون" بنسبة 4% لكل منهما، في حين ارتفع سعر حساء الدجاج المحشو بالجينسنغ، "سام غيه تانغ"، بنسبة 3.1%.ومن المتوقع أن ترتفع أسعار الهامبرغر والبيتزا في شهر مايو القادم، حيث قررت سلسلة الوجبات السريعة "ماكدونالدز" رفع أسعار قوائمها الـ16 بمتوسط 2.8% اعتبارا من يوم 2 مايو، بينما تخطط "بيتزا هت" لرفع أسعار البيتزا في نفس اليوم.