اختيار 125 عملا فنيا أنتجها أجانب تحت عنوان دردشة عن كوريا





اختارت وزارة الثقافة والرياضة والسياحة الكورية 125 عملا فنيا من إنتاج أجانب تحت عنوان "دردشة عن كوريا". وكما جاء في العنوان، فقد شارك عدد من الأجانب المقيمين في بلدانهم في المسابقة التي أُجريت بعنوان "اكتشفوا كوريا في بلدانكم"، حيث جرّب المشاركون الأجانب خمسة أشياء من الثقافة الكورية، وهي الأطعمة والأغاني والمسلسلات والزي والأبجدية ولعبة "تيكوندو"، ثم عبروا عن تجاربهم من خلال فيديو أو كرتون أو صور أو رسوم يدوية أو بالكمبيوتر. وشارك في اختيار 125 عملا خبراء في كل المجالات. ومن بينهم شاب إندونيسي قدم رسم كوميك على الويب، طبخ فيها حساء كوري مصنوع من اللحم والمخلل كيمتشي مع عجين فول الصويا، وهو طبق محبوب هنا كثيرا. ومن بين الفائزين، مواطن من المكسيك عبر عن ثمانية أنواع من الزي الكوري التقليدي من خلال أوراق زهور منوعة وملونة. وفي مجال الأغاني والمسلسلات الكورية، فاز فيديو أمريكي أعاد انتاج أغنية فرقة توايس "what is love?"، باستخدام تقنية متألقة. كما فاز عمل أوكراني عبر عن جمال اللغة الكورية الذي تعرف صاحبه عليه في مركز لتعليم اللغة الكورية، عن طريق صورة المرأة. كما جاء في المسابقة، مجال خاص بعنوان "السلام في شبه الجزيرة الكورية"، وفاز فيه كرتون من فرنسا عبر عن محبة حبيبين من الكوريتين. وتمنح المسابقة خمسة فائزين في كل مجال من المجالات الخمسة زيارة لكوريا الجنوبية لمدة 5 أيام في شهر أكتوبر.