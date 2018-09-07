أسامة هيكل: احترام المواطن للدولة





زار كوريا الجنوبية مؤخرا السيد/ أسامة هيكل وزير الإعلام المصري الأسبق، ورئيس لجنة الإعلام والثقافة والسياحة في البرلمان، ورئيس مدينة الإنتاج الإعلامي المصرية، وذلك بدعوة من مؤسسة "كوريا فاونديشن"، واستضافه القسم العربي بالكي بي إس ورلد خلال الزيارة، حيث أعرب عن إعجابه بالثقافة الكورية وقال إن أكثر ما لفت نظره في كوريا هو احترام المواطن للدولة.

وتحدث السيد/ أسامة هيكل عن أوضاع الصحافة الورقية، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه كان رئيس تحرير صحيفة الوفد التي تعد أكبر الصحف المعارضة في مصر قبل ثورة يناير، وأوضح أن هناك تغيرات هائلة حدثت على الصعيد التكنولوجي وأثرت على الصحافة الورقية، وقال إن العصر الذي نعيش فيه الآن هو عصر تسود فيه التكنولوجيا.

كما أشار أيضا إلى أن خطورة الصحافة الإلكترونية تتمثل في أنه لا يوجد فيها ضوابط مثل الصحافة الورقية التقليدية، موضحا أبعاد ما يسمى بحروب الجيل الرابع التي تعتمد في الأساس على وسائل الإعلام الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي.

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