الدفاع المدني الفلسطيني يفتتح دورة بناء القدرات على إدارة الكوارث في كوريا

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افتتحت هيئة الدفاع المدني الفلسطيني يوم الاثنين الماضي دورة في بناء القدرات على إدارة الكوارث في كوريا الجنوبية.

وذكر تقرير لإدارة العلاقات العامة والإعلام الفلسطينية أنه تم افتتاح دورة برنامج بناء القدارات على إدارة الكوارث لـ18 ضابطا تابعا للهيئة في العاصمة الكورية سيول.

وتحدث مدير عام المعهد الوطني الكوري للدفاع المدني وإدارة الكوارث "سونغ كي سوك" عن الدور الإنساني في حماية الأرواح والممتلكات التي سيغذيها هذا البرنامج.

وأضاف أنه سيتم تركيز الدورة على جوانب بناء القدرات في هذا الخصوص، معربا عن أمله في أن يستفيد المشاركون استفادة قصوى من هذا البرنامج.

ومن جانبه، قام رئيس الوفد الفلسطيني المقدم "أيوب الطنبور" بنقل تحيات مدير عام الدفاع المدني، وقدم الشكر للمعهد الوطني الكوري والوكالة الكورية للتبادلات الدولية "كويكا" والقائمين على هذا المشروع الذي يساهم في زيادة خبرات الطاقم الفلسطيني.

وستستمر هذه الدورة حتى يوم الثامن عشر من شهر سبتمبر الجاري وهي الدورة الثانية من هذا النوع من أصل ثلاث دورات تقوم بتنظيمها وكالة "كويكا" للتبادلات الدولية.

وقد تم تنظيم الدورة الأولى من برنامج بناء القدرات على إدارة الكوارث لـ22 ضابطا فلسطينيا خلال الفترة من الخامس عشر من مارس وحتى الرابع من أبريل الماضي.