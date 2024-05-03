كوريا الشمالية تجري اختبارا صاروخيا دون إشعار مسبق

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قال مركز الأبحاث الأمريكي للدراسات الاستراتيجية والدولية إن كوريا الشمالية أجرت اختبارا على محرك صاروخ يعمل بالوقود السائل دون إصدار إشعار مسبق، في موقع "سو هيه" لإطلاق الأقمار الاصطناعية، في نهاية الشهر الماضي.ونقل تقرير نشره موقع "بيوند بارالُل" المتخصص في الشؤون الكورية الشمالية على الإنترنت، والتابع لمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، نتائج تحليل صور الأقمار الاصطناعية التي التقطت يوم الـ29 من أبريل الماضي، موضحا أن بيونغ يانغ أجرت اختبارا على محرك صاروخ يعمل بالوقود السائل في منشآت اختبار المحركات العمودية في موقع "سو هيه"، خلال الأسبوع الرابع من الشهر الماضي.وقال التقرير إن هذا الاختبار الذي جرى دون إشعار مسبق يعتبر بمثابة إشارة واضحة إلى أن كوريا الشمالية مستمرة في تطوير تكنولوجيا الصواريخ ضمن برنامجها لتطوير الصواريخ الباليستية ومركبات الإطلاق الفضائية.الجدير بالذكر أن موقع "سو هيه" لإطلاق الأقمار الاصطناعية يقع في منطقة "تشول سان" في مقاطعة شمال "بيونغ آن"، وهو منشأة تقوم فيها كوريا الشمالية بتطوير صواريخ يمكن استخدامها كصواريخ بعيدة المدى.وقالت مصادر مطلعة إن كوريا الشمالية ظلت تستعد لإطلاق قمر استطلاع عسكري ثانٍ من هذا الموقع منذ أوائل شهر أبريل الماضي، لكنها لم تقم بعملية الإطلاق حتى الآن.وقد نجحت كوريا الشمالية في إدخال قمرها الأول للاستطلاع العسكري "ماللي كيونغ - 1" إلى مداره في الفضاء في شهر نوفمبر من العام الماضي، وأعلنت أنها ستطلق 3 أقمار اصطناعية إضافية للاستطلاع العسكري في غضون هذا العام.