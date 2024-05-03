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السياسية

سيول وبكين تجريان الاستعدادات الأخيرة لزيارة وزير الخارجية الكوري

Write: 2024-05-07 14:56:12Update: 2024-05-07 16:02:43

سيول وبكين تجريان الاستعدادات الأخيرة لزيارة وزير الخارجية الكوري

Photo : YONHAP News

صرح مسؤول  رفيع  المستوى في  السفارة  الكورية الجنوبية  لدى  الصين  بأن  السلطات الدبلوماسية  في  البلدين تضع  حاليا  اللمسات الأخيرة  على  جدول  أعمال  الزيارة المرتقبة  التي  سيقوم  بها  وزير  الخارجية  الكوري "جو  تيه  يول" إلى  الصين. 
جاءت  تلك  التصريحات  في  لقاء  مع  المراسلين  الكوريين في  بكين  أمس،  حيث  قال  إن  وزير  الخارجية  الصيني "وانغ  يي"  قد  دعا  نظيره  الكوري  "جو"  لزيارة بكين  في  أقرب  وقت  ممكن،  وذلك  في  أثناء  اتصال  هاتفي  بين  الوزيرين  في  شهر  فبراير الماضي.
وأوضح  أن  الاستعدادات  تشمل  التشاور  الوثيق بين  الوزيرين  حول  الشؤون  ذات  الاهتمام  المشترك بما  في  ذلك  اتجاه  تطوير  العلاقات  بين  البلدين،  وتعزيز التبادلات  رفيعة  المستوى، والتعاون  في  سلاسل  التوريد،  إلى  جانب  القضايا الكورية  الشمالية.
وسوف  تكون  زيارة  الوزير الكوري  الجنوبي  المرتقبة إلى  الصين  تلبية  للدعوة  التي  وجهها  إليه  الوزير  الصيني في  أثناء  أول  اتصال  هاتفي  بينهما  في  فبراير  الماضي، وتستهدف  الترتيب  والتنسيق للقمة  الكورية  الصينية اليابانية  التي  يُتوقع أن  تعقد  يومي  26  و27  من  شهر  مايو  الجاري.
وتعد  زيارة  وزير  الخارجية الكوري  المرتقبة  إلى  بكين  هي  الأولى  من  نوعها  منذ  6  أعوام، أي  منذ  زيارة  وزيرة  الخارجية الكورية  السابقة  "كانغ كيونغ  هوا"  إلى  الصين  في  شهر  نوفمبر من  عام  2017.
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